Вітамін А допомагає лікувати виразковий коліт

Медики знайшли ще одну причину, чому так важливо приймати вітаміни: китайські учені Університету Нанчанг виявили, що ретиноїди, окислена форма вітаміну А, корисні для лікування виразкового коліту і інших запальних захворювань кишечника.

Фахівці визначили, що ретиноєва кислота допомагає подавити безконтрольні процеси внутрішнього запалення, що є ознакою виразкового коліту. На думку дослідників, фармацевтичний потенціал, виявлений завдяки відкриттю, пропонує багатообіцяючі альтернативи лікування і контролю імунних хвороб, включаючи кишкові розлади, артрит і розсіяний склероз.

Лікарі провели лабораторні експерименти з людськими тканинами і тести на мишах. В результаті було встановлено, що кислота вітаміну А пригнічує запалення в товстій кишці, підвищуючи активність гена FOXP3.

ami-tass.ru