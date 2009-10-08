Довголіття чоловіка залежить від освіти жінки

Чоловікові, охочому збільшити тривалість свого життя, слід пов`язати свою долю з розумною і освіченою жінкою, з`ясували дослідники із Стокгольмського університету.

Як пише лондонська газета Daily Telegraph, в ході вивчення 1,5 мільйона пар учені дійшли висновку, що тривалість життя залежить, в першу чергу, від розумових здібностей і ступеня освіти жінки. При цьому інтелектуальний рівень чоловіка не має такого великого значення.

"Традиційно жінка несе більшу частину відповідальності за будинок, ніж чоловік", - відзначили шведські дослідники.

"В результаті освітній рівень жінки має більше значення, оскільки саме вона ухвалює рішення щодо харчування і способу життя подружжя", - сказано в дослідженні.

Проте є галузь, в якій внесок чоловіка грає також важливу роль в тривалості життя партнерів. Це - розмір заробітку. Чим більше чоловік приносить додому грошей, тим більш високих стандартів життя дотримується і вся сім`я. Це стосується всіх сторін життя, включаючи повноцінний відпочинок, харчування, а також медичне обслуговування, відзначають учені.

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