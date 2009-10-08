Голод породжує психози

Ученими доведено, що відчуття ситості викликає радість, розслабляє і заспокоює. Причина криється в центрі задоволення і контролю апетиту, який розташовується в головному мозку. Якщо нервові клітини не одержують потрібної дози ендорфінів – гормонів щастя, то виникає спочатку збудження, що швидко переходить в агресію. Австралійські дослідники вважають, що люди, що сидять на дієті, схильні до частих стресів і нападів люті.

Приказка «ситий голодного не розуміє» повністю себе виправдовує. Дієтологи з медичного університету в Мельбурні переконалися в цьому, поставивши експеримент за участю 340 пацієнтів. Чоловікам і жінкам у віці від 25 до 50 років було наказано дотримуватися дієтичних столів для лікування від ожиріння. Вже через тиждень після голодування, хворі стали схильні до необдуманих і різких вчинків. Коли їх приходили відвідати, вони вимагали смачненького, а при відмові кричали, лаялися і проганяли друзів і родичів.

newsland.ru