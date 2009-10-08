У США проводять масову імунізацію проти вірусу A/H1N1

Масова імунізація проти вірусу A/H1N1, відомого також як свинячий грип, розпочалася в США. Президент Барак ОБАМА рекомендував всім співгромадянам обов`язково зробити собі щеплення від грипу А/H1N1. Він провів нараду в Білому домі, присвячену підготовці федерального уряду до віддзеркалення очікуваного з наближенням холодів нового спалаху цього різновиду грипу, передає NEWSru. Опитування показують, що приблизно третину громадян США мають намір зробити собі ці щеплення.

У Нью-Йорку кампанія стартувала в дитячому госпіталі Монтефіор. Перші 68 тисяч доз вакцини у вигляді аерозолів надійшли в усі п`ять районів мегаполісу. А всього в жовтні-січні в медичну мережу щомісяця надходитиме по 2 мільйони доз, повідомили влада Нью-Йорка.

Тим часом багато батьків у США серйозно побоюються робити своїм дітям щеплення від нового грипу. Майже дві третини з них хочуть або зачекати з візитом у медкабінет, або зовсім уникнути його. Про це свідчить опитування, опубліковане журналом Consumer Reports. У дослідженні взяли участь 1502 дорослих американці. Половина з них має намір почекати зі щепленням, насамперед тому, що в них поки немає впевненості у новій вакцині. З цієї ж причини ще 14% респондентів повністю виключають можливість вакцинації своїх чад. На тлі цих цифр вельми скромно виглядають 35% батьків, які вважають щеплення за благо.

Тим часом клінічні випробування показали, що вже перше щеплення дає помітний позитивний ефект. Волонтерам було зроблено два щеплення з різницею в 21 день.

Наприкінці серпня члени президентської ради з науки і технологій обнародували такий прогноз: близько половини всього населення країни - тобто майже 150 млн. чоловік - можуть бути інфіковані наступної взимку. До лікарень можуть потрапити близько 1,8 млн. американців. Померти – майже 90 тисяч чоловік. Для порівняння: від звичайного сезонного грипу в США щороку вмирає близько 36 тисяч чоловік. На даний момент в Америці від нового вірусу померли близько 500 чоловік.

Черговий спалах цього інфекційного захворювання США чекають у жовтні. За даними федерального уряду, на 3 жовтня число госпіталізованих з підозрою на свинячий грип вже досягло 3 тисяч 336 чоловік проти 76 на 1 вересня.

Всесвітня організація охорони здоров`я 11 червня вперше більш ніж за 40 років офіційно оголосила про введення шостого, максимального рівня загрози пандемії у зв`язку зі стрімким поширенням світом грипу A/H1N1.