Ухвалений ВР закон про соцстандарти підвищує пенсії на 60 копійок

Ухвалений депутатами закон про соцстандарти підвищує мінімальні пенсії лише на 60 копійок.

Про це в ефірі «5-го каналу» заявила міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНИСОВА.

«Вони хочуть підвищити мінімальні пенсійні виплати на 60 копійок кожному пенсіонеру. Мінімальна виплата зараз складає 572,4. Вони пропонують 573 гривні. А один день роботи депутатів – це 2 мільйони гривень. Так може ці гроші і треба шукати у депутатів», - зауважила міністр.

На запитання, чому уряд не погоджується підняти виплати лише на 60 копійок, Л.ДЕНИСОВА сказала, що в законопроекті є інші ризики, які «викличуть інфляцію, знищать гривню».

Міністр висловила думку, що закон не буде виконано. «Немає ресурсів у державі», - запевнила вона.

Відповідаючи на запитання, що вона думає про спробу регіоналів відправити її у відставку Л.ДЕНИСОВА сказала, що її це не хвилює.

«Я державна людина, досвідчений політик. І буду на цій чи іншій посаді працювати на цю державу», - заявила вона.

Л.ДЕНИСОВА також не стала прогнозувати можливість призначення нових міністрів в уряд, оскільки парламент, за її словами працює як «мерехтлива терапія», зазначає «Українська правда».