Росіянка отримає півмільйона рублів за лікарську помилку

Мешканка Забайкальського краю відсудила 500 тисяч рублів за лікарську помилку - неякісно проведена операція кесаревого розтину завдала тяжких збитків здоров`ю пацієнтки.

Про це російські ЗМІ повідомили у середу, 7 жовтня,

Планову операцію кесаревого розтину Наталії Косьяненко зробила акушер-гінеколог Дільничної лікарні міста Борзя Оксана Веріго. У результаті хірургічного втручання, проведеного 11 жовтня 2000, Косьяненко народила здорового хлопчика.

Однак на 10-у добу після операції стан пацієнтки погіршився, і вона була доставлена у клінічну лікарню Чити.

Обстеження виявило у Косьяненко інфекцію в зоні органів малого тазу. За цими показниками 23 жовтня 2000 року жінці зробили ще одне оперативне втручання, у результаті їй видалили матку, маткові труби і яєчники.

Реабілітація після другої операції зайняла два місяці. Після виписки Косьяненко подала заяву в Борзінську транспортну прокуратуру з метою з`ясування обставин, що стали причиною інфекції.

У процесі розслідування було встановлено, що спричинилася до видалення матки інфекція, яка розвинулася внаслідок лікарської помилки акушера-гінеколога. Зокрема під час зашивання розрізу після кесаревого розтину лікар прошила стінку сечового міхура, що стало причиною інфікування матки і розвиток ендометриту.

Слідство підтвердило провину Оксани Веріго у заподіянні тяжкої шкоди здоров`ю пацієнтки внаслідок неналежного виконання професійних обов`язків. Проте у 2004 році кримінальну справу стосовно медпрацівника було припинено у зв`язку з амністією.

Незважаючи на цю обставину, Борзінський суд визнав Веріго відповідачем за позовом. Крім того, відповідачем була також визнана Крайова клінічна лікарня Чити, лікарі якої також допустили помилку, внаслідок якої у Косьяненко стався розрив стінки сечового міхура.

Третім відповідачем суд визнав ВАТ РЖД, якому належала нині ліквідована Дільнична лікарня міста Борзя. Як компенсацію моральної та фізичної шкоди позивачка зажадала чотири мільйони рублів.

Борзінський міський суд частково задовольнив позов Косьяненко і присудив відповідачів виплатити постраждалій 250 тисяч рублів. Оскарживши це рішення у крайовому суді, жінка домоглася стягнення з ВАТ РЖД 500 тисяч рублів.

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