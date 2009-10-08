ФАС перевірить рекламу мийного засобу проти грипу H1N1

Федеральна антимонопольна служба (ФАС) Росії проведе перевірку обгрунтованості згадування грипу H1N1 в рекламі мийного засобу, повідомляє ІА "Росбалт" з посиланням на заступника начальника управління, начальника відділу контролю законодавства про рекламу Ірину Василенкову.

Журналісти "Росбалта" звернулися у ФАС з питанням про правомірність такого просування товарів на ринку. Конкретну продукцію агентство не згадує, проте новина проілюстрована фрагментом реклами мийного засобу "Доместос". Згідно тексту рекламних плакатів, що з`явилися в Москві, "Доместос" вбиває не тільки мікроби, але і віруси нового грипу.

Ірина Василенкова заявила, що ФАС не було відомо про існування цієї реклами. По словах замначальника управління, співробітники федеральної служби не мають в своєму розпорядженні достатніх відомостей, щоб однозначно підтвердити порушення законодавства. "Проте питання реклама викликає", - відзначила Василенкова.

Представник ФАС також заявила, що служба направить виробникові запит про проведені дослідження, на підставі яких заявлені противірусні властивості миючого засобу. Подальші дії ФАС залежатимуть від результатів перевірки і надання компанією документів, підтверджуючих проведення необхідних досліджень.

Речовини, що володіють дезінфікуючими властивостями, входять до складу більшості миючих засобів. Проте для захисту від грипу миючих засобів недостатньо, оскільки збудник цієї інфекції передається повітряно-краплинним шляхом.

medportal.ru