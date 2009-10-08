Який хліб захистить від гіпертонії?

Вживання хлібобулочних виробів з необробленого зерна допомагає боротися з підвищенням кров`яного тиску. Учені з Гарвардської школи громадського здоров`я в Бостоні (США) провели дослідження і з`ясували, що у чоловіків, в чиєму раціоні присутні такі продукти, рідше, ніж у інших, розвивається гіпертонія, повідомляє агентство Reuters.

У дослідженні було задіяно 51 529 чоловіків 40-75 років, спостереження за ними велося впродовж вісімнадцяти років. 31 684 випробовуваних на момент початку експерименту не хворіли на гіпертонію, рак і серцеві недуги. До закінчення спостереження підвищеним кров`яним тиском страждали 9 227 чоловік. Переважна більшість з них з`їдали щодня не більш як 3 г хліба з необробленого зерна. А ті, хто вживав в середньому 52 г зерна, на 19% рідше за інших захворювали гіпертонією.

Примітно, що зв`язок між вживанням необроблених злаків і ризиком гіпертонії зберігався незалежно від того, скільки випробовувані їли овочів і фруктів, чи приймали вітаміни, чи були фізично активні і чи перевірялися на вміст в крові холестерину.

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