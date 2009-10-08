Сьогодні - Європейський День депресії

Тільки не сумуйте. В усякому разі, щодо цього. День цей проводиться для того, щоб привернути увагу людей на те, що депресія перетворюється на хворобу 21 століття. Що тому провиною - скажений ритм життя, гонитва за матеріальними благами, забруднення навколишнього середовища, антигуманність суспільства? Найімовірніше - все разом.

За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я, кожна людина з шести або перенесла депресію, або страждає нею, або захворіє в майбутньому. До 2020 року, як припускають експерти ВООЗ, захворювання стане другою за частотою причиною інвалідизації населення. Досі мало хто знає, що депресія - це не просто зниження настрою, що швидко зникає. Це - велике страждання хворого і його близьких, яке позначається на всьому житті. Проте просто співчуття таким хворим мало, їх треба розуміти. У більшості випадків (за даними експертів в 60-75% випадків) ані самі хворі, ані їхня родина, ані дільничні лікарі не розуміють, що розвивається депресія. Відповідно не звертаються по лікарську допомогу, тоді як вона може виявитися дуже ефективною, як медикаментозна, так і психотерапевтична. Найчастіше серед таких пацинетов - літні люди, яким нерідко ставлять помилковий діагноз старечого недоумства, а також пацієнти з гіпотиреозом і раком підшлункової залози, у яких є генетична схильність до депресії, і рідко кому вдається її уникнути.

Всесвітня Організація Охорони Здоров`я закликає уряди всіх країн адекватніше готувати дільничні служби для надання правильної лікарської допомоги і встановлення своєчасного діагнозу у таких хворих.

Щоб уберегтися від зайвого ризику виникнення цього захворювання, слід дотримуватися правильного харчування. У харчовому раціоні повинне бути багато овочів, фруктів, рослинних олій, жирних кислот омега 3 і омега 6, фолієвої кислоти, вітамінів групи В. Така "середземноморська" дієта, як показують численні дослідження, зменшує ризик захворювання на 45-50%.