Винайшли спрей для носа, який поліпшує пам'ять

Спрей, розроблений командою німецьких учених, обіцяє допомогти краще запам`ятати вивчені до іспиту білети, якщо перед цим добре виспатися. Експерти Університету Любека довели, що молекула імунної системи організму інтерлейкін-6, поступаючи через ніс, дозволяє мозку під час сну краще зберігати емоційні і процедурні спогади. Необхідна умова для дії цього механізму – хороший міцний сон.

Таке відкриття було зроблене після лабораторних експериментів на здорових добровольцях.

Неврологи називають свою розробку інноваційною, оскільки раніше інтерлейкін-6 вважався побічним продуктом внутрішніх запальних процесів, але не агентом, що зачіпає когнітивні функції мозку.

internovosti.ru