Як поласувати грибами і не отруїтися?

Збір грибів - прекрасний засіб для позбавлення від осінньої депресії. Свіже лісове повітря, відвернення від турбот і суєти допомагають розслабитися і провести час з користю для здоров`я.

Головне, щоб грибні дні не повернулися проблемами. А для цього потрібно знати елементарні правила збору. Адже деколи навіть "правильним" грибом можна отруїтися. Поки що жертв від грибної лихоманки в Україні немає. Але все-таки медики в черговий раз просять українців бути обережніше.

• Кладіть в козуб тільки ті гриби, в яких ви абсолютно упевнені - ця прописна істина збереже вам здоров`я, а іноді і життя.

• Збирайте гриби вранці. В цей час доби вони свіжі, міцні і краще зберігаються.

• Не можна збирати старі, червиві, покриті цвіллю гриби. У таких грибах вже починаються процеси розкладання білка, що при вживанні їх в їжу може завдати непоправної шкоди вашому здоров`ю.

• Не можна збирати гриби, які виросли після перших заморозків. • Гриби, зібрані біля автомобільних трас і залізничних колій, накопичують небезпечні для здоров`я важкі метали і радіоактивні елементи.

• Для збору грибів не можна використовувати тару не проникну повітря - поліетиленові пакети, сумки і т.д. Краща місткість для грибів - плетена корзина.

• Після повернення додому, обробіть свою здобич негайно. Інакше на ранок доведеться викинути велику частину трофеїв.

• Блюда з грибів не можна зберігати в теплому місці. Залишати "на завтра" грибні блюда можна тільки в холодильнику і в посуді, що добре закривається. • Не слід готувати і зберігати блюда з грибів в металевому посуді.

• Деякі види грибів несумісні з алкоголем. Як і будь-який продукт, гриби можуть викликати алергічні реакції.

Потрібно пам`ятати, що гриби можуть помітно відрізнятися по вигляду залежно від того, де вони виросли. Так, наприклад, білі гриби із змішаних лісів (причому чомусь з самих глухих) - великі, приземисті, з товстою ніжкою і маленькою шапочкою насиченого темно-червоного кольору. Білі гриби з соснових лісів - з тоншою ногою і світлим широким капелюшком. Дуже рідко, але попадаються гіганти з капелюшком розміром з буханець українського хліба.

Найпоширеніші отруйні види грибів: - Бліда поганка (капелюшок діаметром до 10 см, шовковиста, від сіро-білого до блідо-зеленого і оливкового кольору).

- Мухомор пантерний (капелюшок до 12 см в діаметрі, різних відтінків коричневого кольору, спочатку майже куляста).

- Мухомор поганковидний (капелюшок до 8 см в діаметрі, спочатку біла, потім жовтувато-зелена, з білими крупними пластівцями).

- Мухомор порфірний (капелюшок до 9 см в діаметрі, мишаста з фіолетовим відтінком, спочатку дзвонова). - Волоконніца земляна (капелюшок до 4 см в діаметрі, біла, жовтувата, іноді рожева або фіолетова).

- Волоконніца Патуйяра (капелюшок до 8 см в діаметрі, спочатку білувата і дзвонова, потім солом`яно-жовта або червонувата.) - Рядовка сірчано-жовта (капелюшок до 10 см в діаметрі, спочатку конічна, потім плоска).

- Рядовка загострена (капелюшок до 8 см в діаметрі, попелясто-сіра або буро-сіра із смугастим краєм).

- Шампіньйон рудий (капелюшок до 15 см в діаметрі, спочатку округла, потім ширококолокольчатая).

- Паутінник красивий (капелюшок до 8 см в діаметрі, конічна або розпростерто-конічна).

Грибні місця

А ось багаті грибні місця - на вагу золота. Як правило, інформація про них передається з вуст у вуста. Тому, відправляючись за грибами вперше, краще все-таки скласти компанію досвідченим грибникам.

Завдяки різноманітності природних умов, найбагатший грибний регіон України - захід. У Карпатах найбільше збирають два види грибів. По-перше, це королі грибного царства - білі гриби. Інший знаменитий карпатський гриб - лисички. Якщо білі зустрічаються як в буках, так і в хвойних лісах, то прихильність лисичок саме до хвойних дерев виражена дуже сильно. І зовсім не потрібно прагнути потрапити в знаменитий карпатський невинний ліс. Краще звернути увагу на відносно молоді насадження. Їстівні види грибів швидше знайдуться в средньо-віковому лісі, ніж в "незайманому" буку, якого ніколи не стосувалася сокира.

Хоча степовий схід України зовсім не грибний район, але і там подекуди побродити з корзиною можна. Відносно грибними місцями можна вважати стик Харківської, Донецької і Луганської областей. Тут збереглися природні ліси (зокрема найбільші на сході Ізюмський і Святогорський), і є посадки. Також досить багато грибів в долинах річок Оскол і Сіверський Донець, на берегах Краснооськольського водосховища, в хвойних посадках по лівому берегу р. Червоної від Сватово до Рубіжного.

"Грибною" можна назвати межу Полтавської і Дніпропетровської областей в районі сіл Орлик, Червоне, а ближче до Дніпропетровська - лісовий масив біля Гвардійського.

Північ не менш багата, чим Карпати, грибний край. Ніяких відмінностей у видовому складі від заходу України в Поліссі немає. Всі ті ж маслюки, сироїжки, білі, лисички, опята. Більше зустрічаються гриби, характерні для північних лісів - рижки, грузді. Проте в Поліссі все-таки менше білих грибів через велику кількість боліт. Більше всього грибів на Волині збирали в Камень-Каширськом, Рожіщенськом, Маневічськом, Ковельськом і Киверцовськом районах.

Але ходити збирати гриби в Поліссі досить ризиковано. Забруднення радіонуклідами після аварії на ЧАЕС розповсюдилися дуже нерівномірно. Десь є радіоактивна пляма, а за півкілометра від нього - все чисто. Тобто потрібно заздалегідь вивчити карту забруднень. Більш-менш чистими залишаються східні і найзахідніші частини Полісся. Але слід уникати ходити в ліс на півночі Волинської, Рівненської, Житомирської і Київської областей.

На півдні більше всього грибник може розраховувати на маслюки. По-перше, вигляд масово поширений по Україні, по-друге, ці гриби пов`язані з хвойними породами, які масово висаджувалися на півдні країни. Тому вони досить звичайні в сосняках, що обрамляють Олешковськіє піски на Херсоні. Непогано "пополювати" на білі і маслюки в лісах на Кинбурнській косі на межі Миколаєва і Херсона, в Голованевськом лісі Миколаївської області. Та і скрізь, де є посадки з хвойними породами, маслюки напевно є.

Потрібно обов`язково враховувати і екологічну обстановку місця полювання за грибами. Особливо небезпечними є регіони поблизу чорнобильської зони і ті, де розвинена важка промисловість. Але головне, все ж таки, пам`ятайте: якщо не упевнені в своїх пізнаннях, краще просто насолодитеся процесом, гуляючи по лісу і милуючись грибними полянами.

Гриби - небезпечний продукт харчування

Гриби - це дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який може привести до отруєння, а іноді й смерті. Отруєння організму викликають токсини, алкалоїди та сполучення важких металів, які містяться в грибах. Прикро, що багато людей висновки робить лише на основі свого гіркого досвіду.

Основні причини отруєнь: 1. Вживання отруйних грибів.

2. Неправильне приготування умовно їстівних грибів.

3. Вживання старих або зіпсованих їстівних грибів.

4. Вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок мутації (навіть білі гриби і підберезники мають своїх небезпечних двійників).

Симптоми отруєння: нудота, блювота, біль у животі, посилене потовиділення, зниження артеріального тиску, судоми, мимовільне сечовиділення, проноси, розвиток симптомів серцево-судинної недостатності.

Щоб запобігти отруєнню грибами, ми рекомендуємо Вам заходи і правила, яких необхідно дотримуватися кожній людині: 1. Купуйте гриби тільки у відведених для їх продажу місцях (магазинах, теплицях, спеціалізованих кіосках), особливо уникайте стихійних ринків.

2. Збирайте і купуйте тільки гриби, про які вам відомо, що вони їстівні.

3. Не збирайте гриби:

- якщо не впевнені, що знаєте їх - якими б апетитними вони не здавалися;

- поблизу транспортних магістралей, на промислових пустирях, колишніх смітниках, в хімічно та радіаційно небезпечних зонах;

- невідомі, особливо з циліндричною ніжкою, в основі якої є потовщення "бульба", оточене оболонкою;

- з ушкодженою ніжкою, старі, в`ялі, червиві або ослизлі;

- ніколи не збирайте пластинчаті гриби, отруйні гриби маскуються під них;

- "шампіньйони" та "печериці", у яких пластинки нижньої поверхні капелюшка гриба білого кольору.

4. Не порівнюйте зібрані чи придбані гриби із зображеннями в різних довідниках, - вони не завжди відповідають дійсності.

5. Не куштуйте сирі гриби на смак.

6. Ще раз перевірте вдома гриби, особливо ті, які збирали діти. Усі сумнівні -викидайте. Нижню частину ніжки гриба, що забруднена ґрунтом - викидайте. Гриби промийте, у маслюків та мокрух зніміть з капелюшка слизьку плівку.

7. Гриби підлягають кулінарній обробці в день збору, інакше в них утворюється трупна отрута.

8. При обробці кип`ятіть гриби 7-10 хвилин у воді, після чого відвар злийте. Лише тоді гриби можна варити або смажити.

9. Обов`язково вимочіть або відваріть умовно їстівні гриби, які використовують для соління, - грузді, вовнянки та інші, котрі містять молочний сік; тим самим позбудетесь гірких речовин, які уражають слизову оболонку шлунку.

10. Не пригощайте ні в якому разі грибами дітей, літніх людей та вагітних жінок.

11. Гриби (зеленушка, синяк-дубовик, та деякі інші) містять отруйні речовини, які у шлунку не розчиняються. У взаємодії із алкоголем отрута розчиняється та викликає бурхливе отруєння.

12. Значна кількість грибів, які досі вважались їстівними, містять мікродози отруйних речовин. Якщо вживати їх декілька днів підряд, також може статись отруєння.

13. Суворо дотримуйтеся правил консервування грибів. Неправильно приготовлені консервовані гриби можуть викликати дуже важке захворювання - ботулізм. Гриби, які довго зберігалися, обов`язково прокип`ятіть 10-15 хвилин.

Увага!

Ні в якому разі не довіряйте таким помилковим тлумаченням:

- "Усі їстівні гриби мають приємний смак".

- "Отруйні гриби мають неприємний запах, а їстівні -приємний".

- "Усі гриби в молодому віці їстівні".

- "Личинки комах, черви й равлики не чіпають отруйних грибів".

- "Опущена у відвар грибів срібна ложка або срібна монета чорніє, якщо в каструлі є отруйні гриби".

- "Цибуля або часник стають бурими, якщо варити їх разом з грибами, серед яких є отруйні".

- "Отрута з грибів видаляється після кип`ятіння протягом кількох годин".

- "Сушка, засолювання, маринування, теплова кулінарна обробка знешкоджують отруту в грибах".

14. Первинні ознаки отруєння (нудота, блювота, біль у животі, пронос) - з`являються через 1-4 години після вживання грибів, в залежності від виду гриба, віку та стану здоров`я потерпілого, кількості з`їдених грибів.

Біль та нападки нудоти повторюються декілька разів через 6-48 годин, а смерть настає через 5-10 днів після отруєння.

Перша допомога при отруєнні грибами: 1. Викличте "Швидку медичну допомогу".

2. Одночасно, не очікуючи її прибуття, негайно промийте шлунок: випийте 5-6 склянок кип`яченої води або блідо-рожевого розчину марганцівки; нажміть пальцями на корінь язика, щоб викликати блювоту; прийміть активоване вугілля (4-5 пігулок), коли промивні води стануть чистими.

3. Після надання первинної допомоги: дайте випити потерпілому міцний чай, каву, або злегка підсолену воду, відновіть тим самим водно-сольовий баланс; покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану.

4. З`ясуйте, хто вживав разом із постраждалим гриби, проведіть профілактичні заходи.

Перша допомога при отруєнні грибами нерідко грає вирішальну роль в порятунку хворого. Необхідно негайно почати промивання шлунку водою, краще за допомогою зонда слабким розчином (рожевого кольору) перманганату калія або методом штучної блювоти. Поліз але в розчин додавати активоване вугілля (карболен). Потім дають проносне (касторова олія і сольове), кілька разів ставлять очисні клізми. Після цього хворого тепло вкривають і обкладають грілками, дають пити гарячий солодкий чай, каву. Хворого слід доставити до лікувальної установи, де йому буде надана лікарська допомога, якої він потребує.

Специфічне лікування

При отруєнні червоним мухомором протиотрутою є атропін, ін`єкції якого 0,1% розчину по 1 мл під шкіру слід повторювати 3-4 рази з інтервалами в 30-40 хвилин. Для зняття спазму бронхів - изадрин (новодрин, эуспирин), эуфиллин в звичайних дозах. З аналептиків корисний кофеїн. Протипоказані кислоти і кислі продукти всередину, сприяючі всмоктуванню алколоида мускарину, що міститься в червоному мухоморі. Лікування при отруєнні пантерным мухомором (схожий на шампіньйон і парасольку їстівний) аналогічно лікуванню при отруєнні рослинами, що містять атропін і скополамін.

При отруєнні блідою поганкою, а також помилковими опеньками, жовчним грибом, сатанинським, грибами-молочними судинами (грузді, горькуши, корбани, вовнянки) лікування в першу чергу направлене па ліквідацію обезводнення і колапсу. Застосовуються різні плазмозамінники: розчин Рінгера, ізотонічний розчин хлориду натрію, сольовий инфузип, поліглюкін і т.д. в об`ємі не менше 3-5 л в добу у вену краплинно. Використовують норадреналін або мезатон для підвищення кров`яного тиску, для запобігання або ослаблення ураження печінки - гідрокортизон або аналогічні препарати, антибіотики широкого спектру дії. При розвинутій серцевій недостаточності - строфантин, коргликон. Прогноз при отруєнні блідою поганкою вельми несприятливий. Слід мати на увазі, що отруйні речовини блідої поганки не бояться високої температури і сушки, не переходять у відвар і викликають дегенерацію нирок, печінки і серця.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вживати будь-які ліки та їжу, а надто ж алкогольні напої, молоко, - це може прискорити всмоктування токсинів грибів у кишечнику; займатися будь-якими іншими видами самолікування.

Отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню. Настійно радимо всім! Зовсім не збирайте та не їжте гриби. Без грибів можна прожити.