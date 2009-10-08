В Івано-Франківську також перевірятимуть продукти на ГМО

На базі ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» створена лабораторія для перевірки харчових продуктів і сільськогосподарської сировини на вміст генетично модифікованих організмів (ГМО).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держспоживстандарту України.

Згідно з повідомленням, відкриття лабораторії відбудеться завтра, 9 жовтня.

За словами генерального директора ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» Ігоря ПЕТРИШИНА, відкриття лабораторії з визначення ГМО в Івано-Франківську полегшить роботу підприємств харчової промисловості Західного регіону України і дасть можливість споживачам одержувати повну і достовірну інформацію про якість і склад харчових продуктів.

Зазначимо, що впродовж серпня-вересня ц.р. в системі Держспоживстандарту України були відкриті лабораторії генетично-молекулярних досліджень ГМО в харчових продуктах і сільськогосподарській сировині на базі випробувальних центрів ДП «Волиньстандартметрологія» (Луцьк), ДП «Кривбасстандартметрологія» (Кривий Ріг), ДП «Луганськстандартметрологія» (Луганськ), ГП «Житомирстандартметрологія» (Житомир), ДП «Кримстандартметрологія» (Сімферополь), ДП «Харківстандартметрологія» (Харків), ДП «Київоблстандартметрологія».

Крім того, з 2007 року аналогічна лабораторія діє в ДП «Укрметртестстандарт» (Київ), а з 2008 року – в ДП «Вінницястандартметрологія» (Вінниця).

Довідка УНІАН. Згідно з постановою Кабінету міністрів України №468 від 13 травня 2009 р. «Про затвердженні Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми чи вироблені з їх використанням, і вводяться в оборот», з 1 липня 2009 року вводиться обов`язкове етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми.