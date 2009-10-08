У Кіровограді від отруєння грибами померли троє людей

Протягом останніх чотирьох діб у Кіровограді від отруєння дикорослими грибами померли троє людей: 32-річна жінка, 48-річний чоловік та 78-річний дідусь.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у санітарно-епідеміологічній службі Кіровоградської області.

У всіх померлих констатовано діагноз «отруєння грибами амонітарної групи», найімовірніше, блідою поганкою, яка ззовні схожа на їстівну печерицю. Люди збирали гриби у приміських лісопосадках.

Санепідемслужба наголошує, що ситуація з отруєнням дикорослими грибами в області залишається надзвичайною. За інформацією прес-служби ГУМНС в області, з початку року на Кіровоградщині офіційно було зареєстровано 22 випадки отруєння грибами, 12 осіб отруїлись лише за останній тиждень.