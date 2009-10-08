Чи небезпечні продукти з сої?

Соєві продукти постійно стають об`єктом медичних дискусій. Наскільки взагалі вони корисні або небезпечні? Спробуємо розібратися.

Учені Сінгапурського державного університету з`ясували, що соус, що одержується з соєвих бобів, покращує циркуляцію крові на 50% вже через декілька годин після прийому. А наскільки взагалі корисні соєві продукти?

Міф 1. Дітям соя протипоказана

- Суміші на основі ізоляту соєвого білка використовуються в харчуванні дітей з алергією до білка коров`ячого молока, - говорить Андрій Шарафетдінов, доктор медичних наук, лікар вищої категорії, керівник відділення хвороб обміну речовин Клініки НДІ харчування РАМН. - Тривалість застосування соєвих продуктів - від 3 до 9 місяців, при цьому потрібно дотримуватися певних правил призначення соєвих сумішей, щоб не виникало алергії. Робити це повинен лікар.

Але повністю замінювати соєвими сумішами молоко не варто, оскільки в сої рівень жирності не такий високий, як необхідно в перші роки життя дитини.

Міф 2. Соя корисна тим, хто сидить на дієті

При достатньому споживанні білка знижується необхідність в споживанні жирів, за рахунок цього вага може знижуватися. У натуральних соєвих продуктах міститься мінімальна кількість жиру. Але якщо, звичайно, вони приготовані за правилами - робити це потрібно за допомогою води і пари. Тому вони використовуються при лікуванні ожиріння.

Дослідження, проведені в НДІ харчування РАМН, показали, що якщо людям з другим типом цукрового діабету включити в дієту соєві продукти, то таким чином можна скоректувати вуглеводний обмін, а також нормалізувати білковий і жирно-кислотний склад дієти.

Натуральна соя - продукт рослинного походження, тому її можна включати в раціон під час посту.

Проте замінювати звичайні продукти тільки соєвими не можна - інакше ви позбавите організм необхідного «будівельного матеріалу».

Міф 3. Соєві продукти можна їсти не всім

За даними американських дослідників, якісні соєві продукти корисні літнім людям. У сої міститься високоякісний білок, який добре засвоюється, а також компоненти, що запобігають розвитку остеопорозу, вітаміни і мінеральні речовини.

А в 1999 р. Управління по харчових продуктах і ліках США рекомендувало дієти з пониженим вмістом насичених жирів і холестерину, що включають 25 г соєвого білка в день, для зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

- Проте не забувайте, що соєві продукти протипоказані людям, що мають різні порушення обміну сечової кислоти в організмі, оскільки білок бобів підвищує її вміст в крові.

І звичайно, не варто вживати соєві продукти людям з алергією на них і інші бобові рослини - горох, квасолю і т. д., - попереджає Андрій Шарафетдінов.

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