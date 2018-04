Мода на кволих "вічних хлопчиків" в шоу-бізнесі - це побічний ефект протизаплідних пігулок, запевняє The Daily Mail, посилаючись на новітні висновки учених, опубліковані журналом Trends in Ecology and Evolution.

"Гормони, які містяться в протизаплідних пігулках, пригнічують у жінки інтерес до чоловіків, що схожі на класичних "мачо", зате підсилюють привабливість ніжних хлопців", - пише журналіст Девід Дербішир. Правда, це коректування смаків спостерігається декілька днів в місяць, але його значення велике - адже оральні контрацептиви широко уживаються вже більш як 40 років.

"Ця теорія пояснює, чому в 1950-1960-і роки кумирами були суворі Керк Дуглас і Шон Коннері, а нині - кволі андрогіни типу Джоні Деппа і Рассела Бренда", - пише газета. На думку співавтора дослідження - Александри Олвергн з Шеффилдського університету, оральні контрацептиви, можливо, впливають ще і на підсвідомий вибір сексуальних партнерів, що ще агукатиметься людству в майбутньому.

Ученим давно відомо, що смаки жінки міняються залежно від фази менструального циклу. В період овуляції жінки зазвичай віддають перевагу суворій мужній зовнішності і владним манерам. Також зростає привабливість чоловіків, максимально несхожих на дану жінку в генетичному плані, - такий партнер підвищує шанси на народження здорового потомства, пояснює видання. У дні, коли зачаття неможливе, жінки віддають перевагу інфантильним, жінкоподібним особам і ніжній дбайливості, довели дослідники.

Проте у жінок, що приймають оральні контрацептиви, не буває овуляції, а значить, і тяга до справжніх мачо і носіїв оригінальних генів не виникає.

