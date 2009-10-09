Худнемо на капустяній дієті

Брюсельська, кольорова, броколі, білокачанна... У капусти немало сортів, а призначення одне: оздоровити організм, тобто очистити його від шлаків і, що важливо, від жиру!

Лідером для цілей схуднення вважається білокачанна капуста, в якій на 100 г продукту міститься лише 20 ккал. Багато дієтологів капусту навіть називають продуктом з негативним енергетичним балансом. Грубо кажучи, її можна їсти хоч весь день і ні на грам не поправитися, оскільки в самому продукті калорій мало, а на його переробку організм витрачає більше сил, ніж одержує. Звичайно ж, якщо заїдати капусту жирною свинячою ковбасою або сосисками з кетчупом, то із стрункістю доведеться розпрощатися... Капустяна дієта пропонує інші рецепти, які допоможуть знайти бажану фігуру. Дотримуючись такого харчування, за тиждень можна схуднути на 5-7 кг.

Зовсім недавно учені відкрили ще одну корисну якість капустяного листя. Виявилось, що капуста, розщеплюючись в шлунку, набуває властивості гальмувати зростання ракових пухлин!

Капустяних дієт немало. Класична капустяна дієта не відноситься до дуже строгих і триває 7 днів. Капуста заповнює шлунок, а отже, вгамовує голод. До того ж вважається, що капуста сама по собі сприяє спалюванню жирів. Страви солити не можна. Крім того, в день треба випивати близько 2 л води. Дозволяється пити зелений чай.

Зразкове меню капустяної дієти:

Сніданок: кава без цукру.

Обід: капуста з однією ложкою нерафінованої рослинної олії або капустяний суп. Через день до обіду додається одне яйце.

Вечеря: 200 г пісного м`яса або 200 г риби або 200 г кефіру.

У перервах між їжею, якщо дуже захочеться їсти, потрібно їсти виключно капусту. Капусти в день дозволяється з`їсти скільки завгодно.

За тиждень капустяної дієти можна скинути до 4,5 кг.

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