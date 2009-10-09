Короткочасний стрес підвищує імунітет

09:11, 09 жовтня 2009
Країна
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Хронічний - вбиває

Наукові дослідження на лабораторних мишах показали, що короткочасний стрес підсилює силу і тривалість імунної відповіді.

Firdaus Dhabhar і Kavitha Viswanathan з державного університету Огайо (США) вводили певний вид білка під шкіру двадцяти лабораторним мишам. Половина експериментальних мишей залишалася в їх звичайних клітках, а інші мишки поміщалися в тісніші дротяні клітки за дві з половиною години перед ін`єкцією, що викликало у тварин помірну стресову реакцію.

Через 9 місяців, коли тваринам знову вводився даний білок, імунна відповідь у другої групи мишей була набагато сильніша.

Стрес підвищує кількість клітин імунної системи, які називаються Т-лімфоцитами, а такі короткочасні стресові ситуації, як втеча від хижака сприяють мобілізації механізмів імунної системи, які стимулюють самозцілення організму, вважають учені. Відомо, що хронічний стрес має здатність пригнічувати імунітет.

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