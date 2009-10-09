Чоловіки-песимісти частіше вмирають від інсультів

Життєрадісні чоловіки значно менше схильні до ризику одержати інсульт, серцевий напад або захворіти ангіною в порівнянні з представниками сильної статі, які скаржаться на долю.

До такого висновку прийшла на цьому тижні група учених з університету Рюкю за підсумками 12-річних досліджень під егідою міністерства охорони здоров`я, праці і добробуту Японії, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Регулярне анкетування і обстеження 120 тис. чоловіків у віці від 40 до 69 років показало, що чоловіки-песимісти страждають від інсультів в 1,22 разу частіше, ніж оптимісти, а ймовірність летального результату при цьому захворюванні у них вища в 1,75 разу.

Ангіни і інфаркти трапляються з негативно настроєними чоловіками в 1,28 разу частіше, і смертність серед них майже в два рази вища.

Японські дослідники відзначають, що виявлена закономірність не розповсюджується на жінок.

rosbalt.ru