Ревматизм: осіннє загострення

З настанням холодів загострюються чимало захворювань, одне з яких - ревматизм. Які його чинники ризику, в чому полягає лікування і чи можна взагалі уникнути цієї напасті?

Ревматизм: чинники ризику. Ревматизм відомий людству дуже давно. Ще в трактатах Старокитайської медицини і працях Гіппократа описані симптоми цього захворювання. В наші дні ревматизм асоціюється із запаленими, опухлими суглобами. Проте, в реальності хвороба багатогранніша.

Кажучи медичною мовою, ревматизм - це системне інфекційно-алергічне захворювання з ураженням тканин серцево-судинної системи і суглобів. Цікаво, що жінки страждають на ревматизм утричі частіше, ніж чоловіки, проте в зрілій віковій категорії ця відмінність зникає. Останнім часом почастішали випадки ревматизму у дітей і підлітків, причому захворювання розвивається зазвичай після недолікованих респіраторно-вірусних інфекцій, ангін. Основною причиною розвитку ревматизму вважається стрептококова інфекція, яка вражає організм зі зниженим імунітетом. Ураження стрептококом (групи А) відповідає за гостру фазу захворювання. Згодом, при затяжних проявах ревматизму, на перший план виходять алергічні і аутоіммунні причини неприємних симптомів. Деякі генетичні чинники мають ключову роль в схильності до ревматизму, а значить, ревматизмом частіше страждають кровні родичі.

Симптоми ревматизму. Як було зазначено, ревматизм уражає, насамперед, суглоби, і таке ураження називають ревматоїдним артритом. До речі, серед хвороб суглобів, ревматоїдний артрит спостерігається найчастіше. Якщо захворювання уражає одразу кілька суглобів, то його називають поліартритом. До такої форми ревматоїдного артриту особливо уразливі гомілковостопні і променезап`ясткові ділянки. Якщо ж страждає тільки один вид суглобів (зазвичай крупне зчленування, наприклад, колінне або ліктьове), то це - ревматоїдний моноартрит. Цікаво, що суглоби запалюються симетрично, тобто одночасно на обох кінцівках.

Першим симптомом гострого ревматоїдного поліартриту є наростаючий, гострий біль в суглобах, який посилюється навіть при невеликих рухах. На тлі болю з`являється набряклість суглобової ділянки і м`яких тканин над суглобовим зчленуванням. Біль загострюється при дотику, а шкіра гаряча. Часто гостра фаза ревматизму супроводжується високою температурою до 38-40С і рясним потовиділенням. Цікаво, що прояви артриту дуже "летючі": вони можуть швидко зникнути в одних суглобах і так само швидко переміститися в інші. За відсутності лікування, з часом ревматоїдний артрит уражає все більше і більше суглобів, переходячи в хронічну стадію. При цьому хворим складно рухатися, вранці відчувається особлива скутість в кінцівках.

При ревматизмі, крім артриту імовірне збільшення лімфовузлів, а також порушення в роботі периферичної нервової системи (неврити). Такі позасуглобові симптоми свідчать про знижену опірність організму і високої активності захворювання. При своєчасному лікуванні, неприємні симптоми, врешті-решт відступають. Найбільш небезпечним же ускладненням ревматизму є ураження внутрішніх органів: нирок, легенів і серця (міо- і ендокардит). Порушення у роботі серцевого м`яза і клапанів призводять до задишки, підвищеної частоти серцебиття, різних аритмій, болів в грудях.

Медикаментозне лікування. При перших ознаках гострого ревматизму показаний постільний режим або навіть госпіталізація, яка займає до декількох тижнів. У цей період особливо важливо слідувати розпорядженням лікаря і регулярно приймати медикаменти. Зазвичай, для купірування симптомів ревматизму використовують:

* протизапальні засоби (аспірин, індометацин, диклофенак);

* глюкокортикоїди (преднізолон, дексаметазон);

* антибіотики (Пеніцилін, ампіцилін);

* препарати для стимуляції імунної відповіді організму (гама-глобулін, гістоглобулін).

При виявленні уражень серця можливо застосування препаратів для стимуляції серцевої діяльності - серцевих глікозидів, а також сечогінних речовин. Велике значення має і дотримання дієти: необхідно збагатити раціон фруктами, овочами, яйцями, білками, що легко засвоюються (куряче м`ясо, нежирна телятина, риба). Для підтримки серцевої функції слід звернути увагу на продукти з великим вмістом іонів калія (курага, картопля, гречана каша), а для стимуляції імунної і протизапальної відповіді - з вітаміном С (шипшина, солодкий перець, цвітна капуста, цитруси). Важливо обмежити вживання солі і надмірної кількості рідини, оскільки вони сприяють набрякненню і підвищують навантаження на серце.

Для усунення ревматизму широко застосовуються і фізіотерапевтичні процедури (прогрівання УВЧ лампами, лікарський електрофорез, інфрачервоне випромінювання). Ефективні парафінові і грязьові аплікації на уражені суглоби, а також радонові, кисневі, сірчановодневі ванни. Перераховані процедури входять в пропозицію багатьох санаторіїв, тому курортне лікування дуже популярно у хворих на ревматизм. Коли гострі симптоми відступають, важливо проводити лікувальний масаж і оздоровчі фізичні вправи для підтримки функції суглобів.

Народна аптечка. Рецепти народної медицини пропонують ефективні засоби для купірування болю, усунення набряклості, насичення суглобів протизапальними компонентами.

* 1 лимон (разом з шкіркою) дрібно наріжте і залийте склянкою горілки або розбавленого в 2 рази медичного спирту. Дайте настоятися 2-3 дні. Щодня вечорами розтирайте хворі суглоби одержаною настоянкою, а потім укутайте кінцівку в шерстяну або фланелеву тканину. Лимон надає хорошу протизапальну дію, а спирт стимулює кровообіг, розігріває, збільшує проникнення активних речовин углиб тканин.

* Для пом`якшення симптомів ревматизму підійде і такий компрес: змастіть хворі суглоби тваринним жиром (бажано нутряним), накладіть пов`язку з бавовняної або льняної тканини, змоченої в горілці (спирті), а поверх оберніть кінцівку шерстяною тканиною або пуховою хусткою.

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