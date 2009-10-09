Чорний чай проти цукрового діабету

У чорного чаю, давно відомого своїми антиоксидантами, підвищенням імунітету і протигіпертонічними властивостями, є ще одна користь для здоров`я. Згідно даним дослідження в журналі «Food Science», чорний чай може використовуватися для контролю цукрового діабету.

Учені зміряли рівень полісахариду в зеленому, улун (сорт чорного китайського чаю) і чорному чаї, для того, щоб дізнатися, чи можуть вони використовуватися в лікуванні діабету. Полісахариди - це тип вуглеводів, які містять крохмаль і целюлозу, здатні допомогти людям з діабетом, тому що вони допомагають затримати поглинання глюкози.

За наслідками дослідження даних сортів чаю полісахариди в чорному чаї показали якнайкращий опір глюкозі. У полісахаридів в чорному чаї також був найвищий ефект очищення від вільних радикалів, які сприяють розвитку таких захворювань, як рак і ревматоїдний артрит.

bienhealth.com