Цілителька лікувала ВІЛ-інфекцію ін'єкціями одеколону

Проти мешканки Казахстану, що намагалася лікувати ВІЛ-інфікованих пацієнтів одеколоном, порушено кримінальну справу, повідомляє Kazakhstan Today з посиланням на прес-службу Департаменту внутрішніх справ Південно-казахстанської області.

Свої методики "лікування" ВІЛ-інфекції Бейне Каржаубаєва рекламувала в ЗМІ. У одній з казахстанських газет була опублікована стаття під заголовком "Лікар, яка знайшла спосіб лікування хвороби століття".

Пацієнтам, що приходили, знахарка радила перервати курс лікування антиретровірусними препаратами і удатися до ін`єкцій одеколону. За словами потерпілих, крім ін`єкцій парфюмерної продукції, Каржаубаєва використовувала гіпноз.

16 вересня 2009 року після проведеного шахрайкою "лікування" до лікарні потрапила семирічна дівчинка. У дитини, госпіталізованої в реанімаційне відділення, спостерігалися симптоми інтоксикації. Крім того, лікарі діагностували у дівчинки некроз м`яких тканин руки, в яку проводилися ін`єкції одеколону.

Сама Бейне Каржаубаєва вважає свої методи лікування ВІЛ-інфекції ефективними. "Не було ніяких негативних наслідків. Лікарі поклали в реанімаційне відділення абсолютно здорову дівчинку. У неї покращав апетит. Мій досвід добре подіяв на неї, а вони написали скаргу в прокуратуру. Я вірю, що хворі повністю видужають в результаті мого лікування. Це диво, яким наділив мене господь", - заявила цілителька.

Правоохоронні органи Казахстану порушили стосовно Каржаубаєвої кримінальну справу по статті "Незаконне заняття приватною медичною діяльністю". За інформацією регіонального Департаменту внутрішніх справ, підозрюваній призначена судово-психіатрична експертиза.

medportal.ru