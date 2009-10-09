Штат Техас вкладає 3 мільярди доларів у боротьбу з раком

Техас готовий вкласти 3 мільярди доларів в найближчі десять років в дослідження, метою яких є запобігання раковим захворюванням. Ці дії можуть вивести Техас і його Інститут дослідження і запобігання раковим захворюванням на друге місце серед дослідників раку, після Національного інституту ракових захворювань.

Техас кинув клич ученим: «Приїжджайте і беріть гроші».

Керівники Інституту говорять, що гроші підуть на створення ліків, дослідження і привернуть учених зі світовими іменами до Техасу. Планується створення в штаті мережі спеціалізованих клінік, де пацієнтам пропонуватимуть експериментальні препарати.

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