Експерти перевірили, що ж насправді в українських соках

Вітчизняні соковмісні напої дійсно містять натуральний сік. Це підтверджує дослідження, яке провели експерти Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «ТЕСТ».

Як повідомив УНІАН президент Громадського об`єднання із захисту прав споживачів Центру експертиз «ТЕСТ» Валентин БЕЗРУКИЙ, вони провели тестування 5 марок соковмісних напоїв зі смаком “яблуко”: "Живчик", "Біола", "Бон Буассон", "Фрутонус" і JAFFA Spring. За результатами тестування оцінку "відмінно" отримав напій JAFFA Spring. Загальні оцінки "добре" у напоїв "Живчик", "Біола", "Бон Буассон" і "Фрутонус". Оцінювали традиційно: маркування, упаковка, органолептика, наявність соку та консервантів.

За ДСТУ 4069-2002 є сокові і соковмісні напої. Соковмісні напої містять від 1% до 9,9% соку. Сокові ж напої можуть мати від 10% до 40% соку (головне не менше 10).

Оцінку напоїв з соками Центр експертиз “ТЕСТ” проводив за прийнятим у ЄС Зведенням правив для оцінки якості фруктових і овочевих соків Асоціації сокової промисловості Європейського Союзу (AIJN). Мета - визначення присутності в напоях натурального яблучного соку. У всіх зразках перевірили вуглеводи (глюкоза, фруктоза, сахароза, співвідношення глюкоза/фруктоза), органічні кислоти (лимонна, яблучна і аскорбінова), визначили кількість сорбіту в напоях. Фахівці пояснюють, що в плодах є багатоатомні спирти. Найвідоміший з них якраз сорбіт, який завжди присутній у насіннячкових і кісточкових фруктах. Тому в яблучному соку і в напоях, що виготовлені з його додаванням, сорбіт повинен бути. За кількості сорбіту можна визначити кількість яблучного соку. Приємно, що сорбіт виявили у всіх 5 зразках, а значить, всі вони містять сік. Найвищий показник по сорбіту у напою "Живчик", за ним - JAFFA Spring. Відповідно, соку в них більше.

Далі експерти перевірили напої на консервант бензоат натрію. На упаковці JAFFA Spring позначка "без консервантів" підтвердила свою правдивість. В інших 4 зразках бензоат натрію виявили в кількостях, що не перевищують норми.

Щодо маркування, то загальне зауваження до протестованих напоїв – це відсутність індексів Е. Також, на етикетках напоїв "Біола", "Бон Буассон" і "Фрутонус" не вказаний вміст соку у відсотках. Маркування напою "Біола" нанесено дуже дрібним шрифтом.

Всі протестовані напої містять яблучний ароматизатор, але, як зазначають експерти, саме натуральний сік забезпечує цим напоям приємний смак.

За словами експертів, загальне виведення таке: п`ятірка протестованих напоїв дійсно містить яблучний сік, правда в різних кількостях.