Сім'я із США назвала дітей Менінгітом і Апендицитом

Останніми роками мода на незвичайні імена охопила багато країн. У США сім`я Джексонів з Чікаго назвала дітей Менінгіт, Ларингіт, Апендицит, Перитоніт і Тонзиліт. А мешканка штату Північна Кароліна змінила ім`я на інтернет-адресу з ідейних міркувань і тепер дівчину звуть CutoutDissection.com - "покладемо кінець анатомуванню".

У Швеції батькам дозволили назвати сина Q - на честь їх улюбленого персонажа з серіалу Star Trek ("Зоряний шлях"). Раніше суди забороняли називати дитину однобуквеним ім`ям. Знову ж таки в Швеції живе хлопчик на ім`я Олівера Гугл. Його батько, що має кандидатський ступінь по пошуковому маркетингу, вирішив назвати так свою дитину на честь улюбленого пошукача.

У Британії живе підліток, який назвав себе на честь семи супергероїв з коміксів, - Капітан Фантастік Швидший, Ніж Супермен, Людина-Павук, Бетмен, Росомаха, Халк І Флеш Разом узяті (Captain Fantastic Faster Than Superman Spiderman Batman Wolverine The Hulk And The Flash Combined).

Не відстає від всього світу і Росія. Цього року в Москві з`явилися на світ Каспер Ненаглядний, Принцеса Анжеліна і Ангел Марія, у минулому - Дельфін, Ангел, Вітер, Північ і Місяць.

У Нижньому Тагілі батьки назвали свою дочку, що народилася в 2002 році в день незалежності, Росією. Інша сімейна пара з цього міста назвала свою дочку Приватизацією. У ЗАГСі підмосковного міста Корольова батьки зареєстрували дочку Віагру.

rian.ru