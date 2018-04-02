Ягоди винограду - це капсули здоров'я

Осінь — пора винограду, коли прилавки базарів рябіють його різноколірними кетягами. І безглуздо було б проходити повз цієї краси, не купивши додому кілька виноградних гронець. Адже це не просто смачно, а ще й надзвичайно корисно. Існує навіть ціла наука, присвячена вивченню цілющих властивостей винограду, — ампелографія. А значить, його корисності не надумані, а дійсно доведені багатьма науковими дослідженнями.

ДЛЯ ЧОГО КОРИСНИЙ Для шлунку і кишечника

Шкірка виноградних ягід багата пектиновими речовинами, які діють, як шкрібок, на стінки кишечника, активно виводять з організму радіоактивні елементи, що потрапили в нього, шлаки і токсини. Крім того, виноград містить значну кількість органічних кислот, які покращують травлення, підвищують апетит, нормалізують мікрофлору кишечника і склад шлункового соку, а також покращують засвоєння їжі в кишечнику і підсилюють його перистальтику. А мускатні сорти винограду завдяки своїм фітонцидним властивостям пригнічують ріст гнильної кишкової флори і вбивають кишкову паличку.

Для нирок Виноград діє на систему виділення подібно до лужних мінеральних вод. Він покращує функцію нирок, перешкоджає утворенню каменів в нирках і сечовому міхурі, а також сприяє виведенню з організму солей і сечової кислоти, що важливо для хворих сечокислим діатезом. А відвар з виноградного листя олужнює сечу, тому призначається за наявності уратних каменів в нирках.

Для серця і судин Ягоди темних сортів винограду багаті цінними речовинами — біофлавоноїдами. Це рослинні антиоксиданти, які здатні переводити руйнівні для організму вільні радикали в неактивний стан. Біофлавоноїди не синтезуються в організмі людини, тому нам необхідно вживати в їжу якомога більше продуктів, які їх містять. Один з найсильніших антиоксидантів — проантоцианидин — міститься якраз в кісточках і шкірці темного винограду. Його побратим — птеростилбен — не тільки ефективно нейтралізує шкідливі вільні радикали, але при цьому ще й має протидіабетичну дію. А біофлавоноїд резвератол, який міститься в червоних сортах винограду, викликає збільшення вмісту в крові так званого «хорошого» холестерину і при цьому знижує вміст сумно відомого всім «поганого» холестерину. А це означає, що у любителів цього винограду є всі шанси уникнути атеросклерозу і хвороби Альцгеймера.

Ще одна приголомшлива здатність винограду — запобігання тромбам завдяки тому, що флавоноїд квертицин знижує здатність тромбоцитів склеюватися один з одним. А інші не менш корисні речовини винограду укріплюють стінки капілярів, покращують мікроциркуляцію крові, нормалізують ритм серця і артеріальний тиск.

Для нервів Півлітра свіжого виноградного соку червоних або синіх сортів забезпечує організм добовою нормою вітамінів групи В, які зміцнюють нервову систему, протистоять щоденним стресам. А мікроелементи калій і магній, яких теж достатньо в цих ягодах, благотворно впливають на всі функції нервової системи, зміцнюють пам`ять і зір.

segodnya.ua