У Дніпропетровську від отруєння грибами померла 48-річна вчителька

У Дніпропетровську від отруєння дикорослими грибами померла 48-річна вчителька загальноосвітньої школи №124.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Дніпропетровській області.

Кількома днями раніше жінку було госпіталізовано до 4-ї міської лікарні з діагнозом полінейропатія на фоні отруєння грибами. Однак постраждалу врятувати не вдалося.

За даними ГУ МНС в області, з початку жовтня 2009 р. на Дніпропетровщині через отруєння дикорослими грибами госпіталізовано 20 людей, з них семеро – неповнолітні.