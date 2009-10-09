З 13 жовтня в Україні очікується різке похолодання

13-14 жовтня у зв`язку з вторгненням холодного арктичного повітря з півночі Росії очікується різке похолодання: температура знизиться вночі до 0-6° морозу (13 жовтня у північних та центральних областях 1-7° тепла), вдень до 3-8° тепла; у південній та східній частині 13 жовтня вночі 8-13°, вдень 9-16° тепла, 14 жовтня вночі 4° тепла -1° морозу, вдень 5-12° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, водночас пройдуть дощі, а в західних, північних та центральних областях - місцями з переходом у мокрий сніг.

15-16 жовтня в Україні утримається холодна погода, переважно без опадів.

Завтра, 10 жовтня, утримається мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі у східних областях та Приазов’ї, а вдень у західних областях місцями можливий невеликий дощ, на Закарпатті та в Карпатах помірний. Вітер північно-східний з переходом вдень на Правобережжі на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на сході до 9°, вдень 11-16°; на Закарпатті вночі 6-11°, вдень 17-22°; у південній частині вночі 8-13°, на узбережжі Криму до 15°, вдень 14-19°, на Одещині та Криму до 21° тепла.

На Київщині 10 жовтня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 1-6° тепла, вдень 11-16°. По м. Києву температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.