Що їсти, щоб зачати хлопчика?
М`ясо, банани, горох...
Щоб зачати хлопчика, потрібно їсти якомога більше солі: солоне масло, солоне і копчене м`ясо.
-всі види м`яса, особливо яловичину
-всі види риби і щотижня по 2 яйця
-білий хліб, хрусткі хлібці і печиво з білого борошна
-макарони, рис і манна крупа, проте без молока
-пудинги і соуси не на молоці
-більшість овочів: кукурудза, петрушка, особливо кучерява, гриби, цикорій, фенхель, авокадо, сирі томати, соєві боби, боби і горох, каштани
-всі свіжі фрукти, особливо багаті калієм банани і свіжі ананаси
-чорнослив, виноград/родзинки, інжир, абрикоси
-цукор, джем, фруктові желе
-масла і маргарини, що не містять молока
-оливки і корнішони
Їжа, заборонена при зачатті хлопчика:
-молоко у будь-якому вигляді, масло, сири, йогурт
-морепродукти і молюски
-хліб з висівками
-салатні овочі: сира і цвітна капуста, шпинат, хрін
-горіхи, кокоси, шоколад і гірчиця
Попередження!
Якщо ви страждаєте на яке-небудь хронічне захворювання, ця дієта може стати небезпечною. Будьте обережні.