Що їсти, щоб зачати хлопчика?

Щоб зачати хлопчика, потрібно їсти якомога більше солі: солоне масло, солоне і копчене м`ясо.

-всі види м`яса, особливо яловичину

-всі види риби і щотижня по 2 яйця

-білий хліб, хрусткі хлібці і печиво з білого борошна

-макарони, рис і манна крупа, проте без молока

-пудинги і соуси не на молоці

-більшість овочів: кукурудза, петрушка, особливо кучерява, гриби, цикорій, фенхель, авокадо, сирі томати, соєві боби, боби і горох, каштани

-всі свіжі фрукти, особливо багаті калієм банани і свіжі ананаси

-чорнослив, виноград/родзинки, інжир, абрикоси

-цукор, джем, фруктові желе

-масла і маргарини, що не містять молока

-оливки і корнішони

Їжа, заборонена при зачатті хлопчика:

-молоко у будь-якому вигляді, масло, сири, йогурт

-морепродукти і молюски

-хліб з висівками

-салатні овочі: сира і цвітна капуста, шпинат, хрін

-горіхи, кокоси, шоколад і гірчиця

Попередження!

Якщо ви страждаєте на яке-небудь хронічне захворювання, ця дієта може стати небезпечною. Будьте обережні.

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