В Івано-Франківську відкрили лабораторію для перевірки на ГМО

Сьогодні в Івано-Франківську відкрили лабораторію для перевірки харчових продуктів та сільськогосподарської сировини на вміст генетично модифікованих організмів (ГМО).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ДП «Івано-Франківськстандартметрологія».

Лабораторію створено на базі випробувального центру ДП «Івано-Франківськстандартметрологія».

«Сучасне устаткування та кваліфікований персонал сприятиме забезпеченню високого рівня точності, надійності та ефективності роботи лабораторії», – зазначив генеральний директор ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» Ігор ПЕТРИШИН. За його словами, відкриття лабораторії з визначення ГМО в Івано-Франківську полегшить роботу підприємств харчової промисловості Західного регіону України та дасть змогу споживачам отримувати повну й достовірну інформацію про якість та склад харчових продуктів.

У відкритті лабораторії взяв участь перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Зіновій БЕРЕГОВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 2009 р. № 468 «Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг» з 1 липня 2009 року вводиться обов’язкове етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми. Етикетування харчових продуктів, які не містять генетично модифіковані організми або вміст яких становить менш як 0,9%, здійснюється шляхом нанесення позначки “Без ГМО”.