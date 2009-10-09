Забруднення повітря може спровокувати апендицит

Погана екологія повітря здатна викликати апендицит, стверджують канадські дослідники Університету Калгарі і Університету Торонто. Медики розглянули історію здоров`я 5 тис. 191 дорослих і зафіксували, що 52% хворих поступили в клініку з апендицитом в період між квітнем і вереснем – найтеплішими місяцями в країні, коли люди частіше бувають на свіжому повітрі. Також учені проаналізували кліматичні дані і інформацію про наявність забруднюючих речовин в цей період і визначили рівні озону і двоокису азоту в повітрі. Виявилось, що чим вищі були концентрації озону і двоокису азоту в навколишньому середовищі, тим частіше відбувалися випадки апендициту. Знайдений зв`язок залишався незмінним після обліку чинників віку і статі, але відмічено, що чоловіки більшою мірою страждають від апендициту, ніж жінки.

ami-tass.ru