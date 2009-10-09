Створено перший в Україні Центр ендоскопічної діагностики

У Медичному інституті Сумського державного університету відкрито Регіональний навчально-тренувальний і науково-методичний центр ендоскопічних методів діагностики та лікування. Такий центр створено вперше в Україні. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

Як зазначив директор Медичного інституту Віталій МАРКЕВИЧ, мета проекту полягає в засвоєнні студентами 3-4 курсу сучасних ендоскопічних технологій. У медицині – це прогресивна та високоякісна технологія, що дозволяє лікарю максимально точно ставити діагноз та ефективно лікувати пацієнта.

Над створенням і подальшим функціонуванням центру працює колишній випускник медінституту, а нині кандидат медичних наук, що проходив практику в Німеччині при Європейському інституті хірургії, Денис ОВЕЧКІН. За його словами, на сьогодні в Західній Європі та США більше 50 % всіх хірургічних операцій виконується із використанням саме такого методу.

«Тому опанування сучасної ендоскопічної діагностики є невід’ємним та важливим аспектом у роботі висококласних хірургів», – сказав Д. ОВЕЧКІН. Для ефективної роботи центру створена матеріальна база: придбане цінне обладнання, спеціальна література та навчальні фільми. Практичні навички майбутні спеціалісти отримуватимуть у тренажерних класах на сучасних тренувальних боксах. Лекції та практичні заняття проводитимуть підготовлені спеціалісти, викладачі інституту, якими вже розроблений відповідний навчальний план та програма.

Термін навчання для студентів розрахований на 3-4 роки. Крім українських студентів, практику в центрі мають змогу проходити й іноземні студенти з більше, ніж 40 країн світу.