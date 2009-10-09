Тернопільщина: 53% населення має хвороби системи кровообігу

На Тернопільщині 53% населення страждає хворобами системи кровообігу. Про це УНІАН повідомили в обласному управлінні охорони здоров’я.

Загальна смертність населення упродовж останніх п’яти років має тенденцію до стабілізації із незначною позитивною динамікою.

Так, упродовж 2008 року від серцево-судинних хвороб в області померло 11087 осіб, що на 221 особу менше, аніж у 2007-ому. Для зниження рівня смертності в рамках виконання обласної програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2009–2012 роки медики насамперед планують зосередити свої зусилля на первинній профілактиці факторів серцево-судинного ризику, виявленні осіб з факторами ризику та “безсимптомних” пацієнтів, їх диспансеризації і при необхідності – лікуванні.