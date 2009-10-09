У Кіровограді - вже четверта смерть від отруєння грибами

У Кіровограді зареєстровано вже четвертий смертельний випадок від отруєння грибами: 8 жовтня о 20.00 в реанімаційному відділенні обласної лікарні померла 34-річна жінка.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в обласній санітарно-епідеміологічній службі.

Попередньо з цієї групи постраждалих вже померли двоє чоловіків, 48-ми і 78-ми років, (всього отруїлись в одному випадку 6 осіб). У всіх померлих констатовано діагноз «отруєння грибами амонітарної групи», найімовірніше блідою поганкою, яка ззовні схожа на їстівну печерицю. Люди збирали гриби в приміських посадках.

Загалом, із 11 постраждалих від отруєнь дикорослими грибами в Кіровограді вже померли 4 людини, ще 5 перебувають у тяжкому стані в лікарнях обласного центру.