У США різко зросла кількість дітей-аутистів

Два дослідження, проведені урядом США, показали, що в США одна дитина із ста страждає аутизмом. Раніше цей показник знаходився на рівні 1 до 150.

Перше з досліджень проводилося в 2007 році в рамках масштабного вивчення стану здоров`я дітей в США. Телефонне опитування показало, що 1 з 91 дитини у віці від 3 до 17 років страждає аутизмом, враховуючи його м`які форми на зразок синдрому Аспергера.

Результати другого дослідження поки не оголошені у всіх деталях, але у зв`язку з оприлюдненням приведених вище цифр Центри контролю і профілактики захворювань США на спеціальній прес-конференції розкрили попередні дані: 1 випадок аутизму на 100 дітей.

На думку учених, різке зростання випадків аутизму пояснюється, кращою обізнаністю лікарів і населення про дане захворювання, ширшим розумінням терміну «аутизм» і удосконаленням методів діагностики.

focus.ua