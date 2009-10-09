Запоріжжя: немовля у тяжкому стані – мама нагодувала грибами

Вчора вночі в 5-у дитячу лікарню Запоріжжя привезли 11-місячного малюка з діагнозом отруєння грибами.

Як з`ясувалося, крихітному мешканцю Хортицького району стало зле після того, як батьки нагодували його шампіньйонами. «Коли лікар запитав, де батьки узяли ці гриби, вони відповіли, що назбирали самі, в посадці», - розповіли медики. За їхніми словами, в лікарню дитину доставили у важкому стані.

atn.kharkov.ua