Спілкування з красивою жінкою покращує здоров'я чоловіка

Флірт з привабливою жінкою покращує здоров`я чоловіків, викликаючи сплеск гормонів, що відповідають за хороше самопочуття.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного в каліфорнійському університеті, в якому було задіяно 149 чоловіків у віці від 18 до 24 років.

Третина з них в перебігу декількох хвилин спілкувалася з чоловіком-дослідником, інші розмовляли з красивими дівчатами свого віку.

Як з`ясувалося, навіть п`ятихвилинна розмова з привабливою дівчиною викликає сплеск рівня тестостерона і кортизола в чоловічому організмі, передає Газета.Ru.

При цьому у групи, яка знаходилася в компанії чоловіка-дослідника рівень цих гормонів навпаки знизився.

Роблячи висновки, дослідники помічають, що для чоловіків краще було б поспілкуватися в чаті зі своїми подругами, ніж піти в паб з друзями.

focus.ua