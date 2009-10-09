Від інсульту торік померло 50 тисяч українців

В Україні щорічно виникає понад 100 тисяч нових випадків інсульту. 50% людей помирає протягом першого року після хвороби. І цьому не надають належної уваги, називаючи найстрашнішими захворюваннями СНІД чи рак. Утім, наприклад, від СНІДу торік померло 2 450 людей. Про це під час прес-конференції у Львові повідомив професор, президент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація боротьби з інсультом» Микола Поліщук.

Інша половина людей, які перенесли інсульт – стають інвалідами. Головним фактором розвитку інсульту – є нелікована артеріальна гіпертензія (підвищення артеріального тиску). На цю недугу в Україні хворіють 11,5 млн людей. Більшість українців просто не знають рівень свого артеріального тиску, а 38% тих, що знають про свій високий тиск, не лікують його.

Директор «Української асоціація боротьби з інсультом» Марина Гуляєва розповіла, що за статистикою МОЗ, в Україні 64% жителів міст і 56,4% жителів сіл вмирають від хвороб системи кровообігу. З 2002 року динаміка захворюваності на мозковий інсульт зростала і зараз не падає. Утім на заході України ситуація трохи краща: тут припадає 188,1 випадок захворювання на 100 тисяч населення, тоді як у Центральній Україні – 278 на 100 тисяч, а на сході країни – 385.

Довідка. Львів перше місто, з якого сьогодні, 9 жовтня, стартує всеукраїнська кампанія «День боротьби з інсультом». Приурочено заходи до Всесвітнього дня боротьби з інсультом, який відзначатимуть 29 жовтня. Про це під час прес-конференції у Львові повідомив професор, президент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація боротьби з інсультом» Микола Поліщук.

Цього року кампанія проходить під гаслом «Що я можу зробити, щоб уникнути інсульту?» і присвячена рухомому способу життю. Зокрема, о 13.30 у Львові стартував марш «Стоп-інсульт-2009». За словами організаторів, інсульт не обирає облич, тому маршем в одній колоні центром міста пройдуть медики, спортсмени, робітники, педагоги, держслужбовці та всі небайдужі до цього захворювання.

zik.com.ua