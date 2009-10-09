Харківщина: кількість хворих на туберкульоз знижується

У цьому році показник захворюваності на туберкульоз в Харківській області зменшився на 12,2 % і становить 41,2 осіб на 100 тисяч населення.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН головний позаштатний фтизіатр Управління охорони здоров’я ОДА Тетяна СЕНЧЕВА.

За її словами, цього року показник захворюваності на туберкульоз в Харківській області зменшився на 12,2 % і становить 41,2 осіб на 100 тис. населення проти 46,9 за 8 місяців минулого року, тобто у 2009 р. за січень-серпень зареєстровано 1146 випадків проти 1303 випадків за цей же період 2008 р.

Т.СЕНЧЕВА підкреслила, що смертність від цієї хвороби зменшилася на 14,1% у порівняні з минулим роком.

За її словами, поступове зменшення цих показників відслідковується впродовж останніх п’яті років.

Однак, наголошують в облдержадміністрації, говорити про перемогу над епідемією туберкульозу занадто рано. Ситуація з туберкульозом залишається складною і продовжує становити серйозну медико-соціальну й народногосподарську проблему, яку загострюють зростання кількості хворих на хіміорезистентний (тобто стійких до лікування форм захворювання) туберкульоз, збільшення кількості ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД та поєднану патологію туберкульоз +ВІЛ/СНІД.