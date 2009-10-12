Рейтинг напоїв, що уповільнюють старіння

Фахівці Каліфорнійського університету (США) склали рейтинг напоїв, які допомагають уповільнити старіння. Про це повідомляє Open.By

6. Яблучний сік (неосвітлений і без цукру). Допомагає при атеросклерозі, хворобах печінки, сечового міхура і нирок. Покращує роботу кишечника, виводить відходи обміну речовин, вільних радикалів і токсини з організму. Добре відновлює сили після фізичних навантажень.

5. Вишневий сік. Зберігає молодість очей і зубів, підтримує гемоглобін крові, бореться з інфекціями сечовивідних шляхів. Знижує ризик розвитку багатьох видів раку і підтримує працездатність мозку, допомагає зберігати хорошу пам`ять навіть в зрілому віці.

4. Чорничний сік. Допомагає боротися з цукровим діабетом, попереджає захворювання ясен. Зберігає працездатність кишечника і допомагає підтримувати в нормі його мікрофлору. Зміцнює зір, попереджає утворення зморшок.

3. Виноградний сік. На додаток до антиоксидантів тут багато вітамінів групи В. Цей набір підтримає молодість шкіри, волосся і нігтів, допоможе боротися з інфекціями, захворюваннями серцево-судинної системи і суглобів. Крім того, виноградний сік допомагає зберігати пам`ять і бореться з раком грудей.

2. Червоне сухе вино. 30 г його в день – відмінна профілактика всіх онкологічних захворювань, це довели відразу декілька досліджень. По кількості рослинних антиоксидантів вину немає рівних. Воно захищає і серце, і судини, і суглоби. Один-єдиний мінус не дозволив цьому напою піднятися на вершину рейтингу: вміст алкоголю.

1. Гранатовий сік. Окрім всіх перерахованих антиоксидантів, містить кальцій, фосфор, магній, залізо, калій. За рахунок цього дуже корисний для серцево-судинної системи, суглобів, шкіри, волосся і нігтів, кровоносної і нервової систем.

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