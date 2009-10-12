У Луганську невідомою речовиною отруїлася уся родина

В Луганську в своїй квартирі невідомою речовиною отруїлася родина з чотирьох осіб.

Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на прес-службу Головного управління МНС України в Луганській області, в суботу чоловіка 1977 року народження та жінку 1977 року народження “швидкою” було доставлено в токсикологію обласної лікарні, дітей – восьми і п’яти років – до дитячої токсикології.

Стан усіх членів родини задовільний.

Працює комісія щодо встановлення причин отруєння.