У Луганську невідомою речовиною отруїлася уся родина
08:49, 12 жовтня 2009Країна
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Серед - них двоє дітей
В Луганську в своїй квартирі невідомою речовиною отруїлася родина з чотирьох осіб.
Як передає кореспондент УНІАН з посиланням на прес-службу Головного управління МНС України в Луганській області, в суботу чоловіка 1977 року народження та жінку 1977 року народження “швидкою” було доставлено в токсикологію обласної лікарні, дітей – восьми і п’яти років – до дитячої токсикології.
Стан усіх членів родини задовільний.
Працює комісія щодо встановлення причин отруєння.
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