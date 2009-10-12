Продукти, що роблять шкіру ідеальною

Правильно підібрані продукти харчування, збережуть шкіру молодою на багато років.

Горіхи – джерело селену, який покращує пружність шкіри і перешкоджає утворенню вугрового висипу, містять цинк, який запобігає сухості шкіри. А незамінні амінокислоти, вітаміни А і Е, підтримують молодість шкіри.

Мигдаль багатий вітаміном Е, який зволожує шкіру зсередини і захищає її від пошкоджень і передчасного старіння.

Не варто забувати про такий коренеплід, як морква. Перш за все, морква – джерело бета-каротину, вітаміну С і антиоксидантів, які виводять з організму вільні радикали, тим самим запобігаючи старінню шкіри.

Для підтримки гладкості шкіри необхідно збагачувати свій щоденний раціон всілякими ягодами: чорниця, малина, полуниця, журавлина і так далі.

Гранат або сік граната, сприяє підвищенню рівня гемоглобіну в крові, тим самим поліпшується живлення кліток організму. Регулярне вживання гранатового соку сприяє зміцненню судинних стінок і запобігає утворенню судинних «зірочок» на ногах.

Риба – джерело незамінних амінокислот, які не виробляються в організмі, а поступають з продуктами харчування. «Омега-3 і омега-6» жирні кислоти сприяють зниженню рівня холестерину в крові, покращують роботу серцево-судинної системи. Показано вживання риби при різних шкірних захворюваннях (екзема, псоріаз тощо).

Зелений і чорний сорти чаб, містять в своєму складі поліфеноли, що мають протизапальні властивості.

Шкіра має здоровий вигляд, якщо в організм поступає достатня кількість води. За відсутності медичних протипоказань протягом доби необхідно вживати близько двох літрів води, дана закономірність не розповсюджується на солодкі газовані напої.

Для здоров`я шкіри необхідно збагачувати свій раціон молочними і молочнокислими продуктами, які багаті не тільки кальцієм, але і селеном.

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