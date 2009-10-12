У Херсонський області трирічний хлопчик отруївся грибами
10:25, 12 жовтня 2009Країна
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Стан - середньої тяжкості
В Херсонський області трирічний хлопчик із райцентру Чаплина отруївся грибами.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в області, дитину було доставлено до обласної дитячої лікарні вранці 11 жовтня.
Стан дитини - середнього ступеню тяжкості.
Загалом з початку року в Херсонський області від отруєння грибами вже постраждали 16 осіб, серед яких 6 дітей.
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