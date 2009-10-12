12 жовтня – Всесвітній день боротьби з артритом

Сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби з артритом, який проводиться щорічно за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров`я /ВООЗ/. Цього року Всесвітній день боротьби з артритом пройде в 35 країнах і буде присвячений темі «Давайте працювати разом!».

У наш час ревматологічні захворювання займають високі позиції в рейтингу причин захворюваності і інвалідності. До цієї недуги схильні не тільки літні люди, а й чимало молоді та дітей.

Ревматичні хвороби є причиною розвитку інвалідності, а також відставання у фізичному і статевому розвитку дітей. Найбільш інвалідизуючим є юнацький артрит. Важка, часто довічна інвалідність у 50% у дітей з юнацьким артритом наступає протягом перших 10 років хвороби. Третина дітей захворюють ревматичними хворобами у віці від 9 місяців до 1,5 років.

Артрит – це запалення одного або декількох суглобів, при якому суглоби опухають, стають гарячими на дотик, шкіра під ними червоніє, людина відчуває в них біль і обмеження в рухах. До розвитку цієї хвороби можуть привести 200 різних захворювань, зокрема ревматоїдний артрит, остеоартрит, подагра, туберкульоз.

Причини розвитку артритів включають інфекцію, імунні і обмінні порушення, пухлини, місцеві травми. У ряді випадків чинники виникнення і механізми розвитку з`ясовані не до кінця. Переохолодження, фізичне перевантаження та інші чинники сприяють розвитку цієї недуги.

Ревматоїдний артрит – це хронічне захворювання, що неминуче приводить до інвалідності. За оцінками різних експертів, ним сьогодні страждає більше 20 млн. чоловік у всьому світі.

Часто лікарі /зазвичай, фахівці загальної практики, до яких на первинний прийом приходить такий пацієнт/ не можуть встановити правильний діагноз через велику кількість «масок», які може приймати ревматоїдний артрит на початку свого розвитку. Понад 20% пацієнтів /в більшості випадків, з важкими, швидко прогресуючими формами захворювання/ потребують застосування найсучаснішої лікарської терапії – моноклональних антитіл. Тим часом, таку терапію одержує лише один відсоток від числа офіційно зареєстрованих хворих.

У групу ризику може потрапити будь-яка людина – хвороба не щадить ні людей похилого віку, ні дітей. Але найчастіше ревматоїдний артрит вражає працездатних людей у віці від 30 до 50 років. Жінки ж страждають на це захворювання в п`ять разів частіше за чоловіків. Через п`ять років від початку захворювання половина пацієнтів стає інвалідами і втрачає працездатність.

Підступність хвороби полягає ще і в тому, що дуже часто вражаються не тільки суглоби, але і внутрішні органи. І як наслідок цього, виникає проблема «прихованої смертності», коли багато хворих помирають, наприклад, від серцевої недостатності, насправді спричиненою ревматоїдним ураженням серця.

Хоча причини розвитку артритів різноманітні, лікарі все одно рекомендують не нехтувати здоровим способом життя, зокрема фізичними вправами і правильним харчуванням. Регулярні заняття спортом або фітнесом допоможуть не тільки позбавитися зайвих калорій, але і зміцнити м`язи, перерозподілити масу тіла і поліпшити поставу. Крім того, заняття фітнесом – це заряд енергії і життєрадісності. Тим часом, відомо, що фізично і душевно здорова людина, менш схильна до розвитку різних захворювань.