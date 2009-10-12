50 доларів за запалену цигарку
10:42, 12 жовтня 2009Країна
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У Сирії заборонили курити у громадських місцях
У Сирії заборонили курити у громадських місцях. Відтепер порушники правил зобов’язані будуть платити штраф у розмірі близько 50 американських доларів.
Відповідне розпорядження підписав президент країни Башар Асад.
Заборона поширюється на кафе, бари, ресторани, учбові заклади, громадський транспорт та низку інших об’єктів.
Радіо Свобода
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