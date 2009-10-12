50 доларів за запалену цигарку

У Сирії заборонили курити у громадських місцях. Відтепер порушники правил зобов’язані будуть платити штраф у розмірі близько 50 американських доларів.

Відповідне розпорядження підписав президент країни Башар Асад.

Заборона поширюється на кафе, бари, ресторани, учбові заклади, громадський транспорт та низку інших об’єктів.

Радіо Свобода