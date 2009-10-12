Хоч скільки вказуй калорій, люди їсти не перестануть
11:26, 12 жовтня 2009Країна
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Звичкам не зраджують
Нове дослідження, проведене Нью-Йоркським і Йєльським університетами, з`ясувало, що закон, який наказує ресторанам указувати в меню кількість калорій, не змінив звичок ньюйоркців.
Вивчення клієнтів проходило в «Макдоналдсі», «Уендісі», «Бюргер Кінг» і «Кентуккі Фрайд Чікен» в бідних районах Нью-Йорка, де рівень ожиріння населення підвищений.
Половина клієнтів помічала калорійність продуктів. 29 відсотків з них казали, що це вплинуло на їхнє замовлення. Дев`ять десятих з них зробили вибір на користь здоровішої їжі.
Проте дослідники відзначають, що люди все ж частіше почали замовляти менш калорійну їжу, ніж до введення нового закону в липні 2008 року.
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