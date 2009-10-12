Хоч скільки вказуй калорій, люди їсти не перестануть

Нове дослідження, проведене Нью-Йоркським і Йєльським університетами, з`ясувало, що закон, який наказує ресторанам указувати в меню кількість калорій, не змінив звичок ньюйоркців.

Вивчення клієнтів проходило в «Макдоналдсі», «Уендісі», «Бюргер Кінг» і «Кентуккі Фрайд Чікен» в бідних районах Нью-Йорка, де рівень ожиріння населення підвищений.

Половина клієнтів помічала калорійність продуктів. 29 відсотків з них казали, що це вплинуло на їхнє замовлення. Дев`ять десятих з них зробили вибір на користь здоровішої їжі.

Проте дослідники відзначають, що люди все ж частіше почали замовляти менш калорійну їжу, ніж до введення нового закону в липні 2008 року.

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