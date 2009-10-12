Американському лікареві дали 80 років в'язниці за лікування раку травами

11:28, 12 жовтня 2009
Країна
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На хворих заробила $ 1,1 миллиона

Американська прокуратура звинуватила у шахрайстві лікаря Крістін Деніел, що протягом кількох років займалася лікуванням тяжкохворих пацієнтів за допомогою ліків власного виготовлення і молитов. Свої послуги жінка, що є членом однієї з пятидесятницьких церков, рекламувала на телеканалі релігійної спрямованості TBN.

Крістін Деніел була арештована у четвер в своєму будинку в Сан-Фернандо, Каліфорнія. Максимальне покарання по пред`явлених звинуваченнях складає 80 років тюрми.

Серед пацієнтів 55-річної Деніел були віруючі американці, що страждали онкологічними захворюванням, а також пацієнти з розсіяним склерозом, гепатитом і хворобою Альцгеймера. Будучи лікарем, жінка запевняла своїх клієнтів, що створила новий засіб для лікування всіх цих захворювань на основі екзотичних трав, ефективність якого значно підвищується у поєднанні зі щирою молитвою.

В цілому в період з 2001 по 2004 роки по допомогу до обвинуваченою звернулося 55 сімей. Прийом трав`яного чаю часто супроводжувався молитвою лікаря і хворого, в якій Деніел брала участь по телефону.

За даними слідства, як мінімум шість хворих померли. Доходи американки від незаконної діяльності склали більше 1,1 мільйонів доларів.

medportal.ru

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