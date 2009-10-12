На Закарпатті за тиждень загинули троє немовлят

У Закарпатті за один тиждень через недогляд батьків загинули троє немовлят.

Про це кореспонденту УНАН повідомив співробітник відділу зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Закарпатській області Володимир ПАВЛЮХ.

За його словами, усі три жахливі випадки сталися минулого тижня, і в кожному разі немовля захлинулося блювотними масами.

На початку тижня в приймальне відділення дільничної лікарні в Тячівському районі доставили тіло 3-місячної дівчинки. Лікарі повідомили про пригоду в міліцію. Правоохоронці встановили обставини, при яких померла дитина. «Виявляється, 19-річна мати погодувала донечку, поклала її на лiжко, а сама відлучилася у справах в іншу кімнату. Коли через кiлька хвилин повернулась, дитина вже не дихала. Жінка кинулася до лікарів, однак врятувати маля медикам, на жаль, не вдалося», - уточнив В.ПАВЛЮХ.

Він також повідомив, що аналогічні випадки через кілька днів сталися в тому ж таки Тячівському районі та в Міжгірському.