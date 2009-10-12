Лікарям заборонять лобіювати інтереси фармакомпаній

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін запропонував внести зміни в законодавство, які заборонять лікарям лобіювати інтереси фармакомпаній. З такою пропозицією глава уряду виступив на нараді з питань розвитку фармацевтичної промисловості.

За словами Путіна, в Росії створена система лобіювання російськими лікарями інтересів крупних фармвиробників. "Цю порочну практику потрібно припинити", - завив прем`єр. Зробити це він запропонував за допомогою законодавчих заборон на доходи від такої діяльності, а також введення жорсткіших норм лікарської етики. Крім того, Путін заявив про необхідність позбавитися від фармвиробників, що працюють в медустановах.

Становище у російській фармацевтичній галузі глава уряду оцінив як незадовільне. "Сьогодні в нашій країні ліків виробляють близько 350 підприємств, але їхня частка на ринку не перевищує 20 відсотків від вартісного виразу, інше - імпорт", - пояснив прем`єр.

Володимир Путін відзначив, що протягом 2-3 років необхідно збільшити частку препаратів вітчизняного виробництва, що купуються за рахунок бюджетних коштів, до 50 відсотків у вартісному виразі. На думку прем`єра, також необхідно привести вітчизняне фармвиробництво у відповідність з міжнародними стандартами GMP, а з 2011 року відмовитися від закупівлі ліків, не відповідних цим стандартам.

medportal.ru