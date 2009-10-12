В Черкаській області 5 осіб отруїлися грибами

У Черкаській області 5 осіб важко отруїлися грибами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МЧС в Черкаській області, 11 жовтня до Катеринопільської районної лікарні зі скаргами на здоров’я звернулися двоє чоловіків та троє жінок, які напередодні поїли зібраних у лісі грибів.

Після обстеження потерпілих лікарями їх помістили у відділення інтенсивної терапії з діагнозом важке отруєння внаслідок вживання грибів.