В Черкаській області 5 осіб отруїлися грибами
12:30, 12 жовтня 2009Країна
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Усі - у реанімації
У Черкаській області 5 осіб важко отруїлися грибами.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МЧС в Черкаській області, 11 жовтня до Катеринопільської районної лікарні зі скаргами на здоров’я звернулися двоє чоловіків та троє жінок, які напередодні поїли зібраних у лісі грибів.
Після обстеження потерпілих лікарями їх помістили у відділення інтенсивної терапії з діагнозом важке отруєння внаслідок вживання грибів.
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