Чим небезпечна річкова риба

Медики рекомендують дотримуватися обережності при вживанні річкової риби - карасів, коропів і інших. Виявляється, наприклад, що коропи часто уражені небезпечним паразитом опісторхом. Симптоми і наслідки опісторхозу дуже серйозні, а лікування - важке навантаження для організму. Уникнути цього допоможуть нескладні профілактичні заходи. Паразит невеликий - 0,4-1,2 см, має пласку форму, зовні схожий на огіркове насіннячко з присосками.

У людини, домашніх і диких тварин опісторхи (або котячі двоустки) паразитують в жовчних ходах печінки, рідше в протоках підшлункової залози. Кількість їх може досягати 40 тисяч, а тривалість життя становить десятки років.

Остаточним господарем паразита є людина, тварини - домашні (собаки, кішки, свині) і дикі (лисиці, видри, песці).

Яйця опісторхів, що виділяються з фекаліями, з грунту з талими водами потрапляють у водоймища. Їх заковтують проміжні господарі - прісноводні молюски, і в їх тілі розвиваються личинки. Потім останні тисячами вільно плавають у воді. Але для людини вони не небезпечні - через воду опісторхозом заразитися не можна.

Личинки опісторхів терпляче чекають винятково рибу коропових порід (язь, єлець, плітка, лящ, сазан, лин, червонопірка, уклея, гольян, жерех, підвуст). При слушній нагоді вони упроваджуються в підшкірно-м`язовий шар свого додаткового господаря.

Зараження людини відбувається при вживанні в їжу ураженої риби сімейства коропових:

- сирою, недостатньо термічно обробленою, слабосоленою і в`яленою;

- при використанні непродезинфікованих після оброблення риби ножів, посуду;

- при недотриманні правил особистої гігієни під час оброблення сирої риби (куріння, прийом їжі) або після її закінчення (погано вимиті руки);

- при знятті проби під час приготування рибних страв.

Прояви захворювання. Гостра фаза характеризується підвищенням температури тіла; болями в правому підребер`ї, м`язах, суглобах; головним болем; нездужанням; набряками повік і обличчя; висипом; нерідкі запальні явища (риніт, трахеїт, кон`юнктивіт). Ці симптоми виникають через 18-45 днів після зараження.

При важкому перебігу опісторхозу можливий розвиток алергічного запалення серцевого м`яза (міокарду), пневмонії, бронхіальної астми. Гостра фаза може нагадувати перебіг таких важких інфекційних захворювань, як черевний тиф або вірусний гепатит.

Для хронічної стадії захворювання характерні тяжкість і періодично виникаючі болі в правому підребер`ї, шлунку, зниження апетиту, нудота, здуття живота, закреп або рідкий стілець з розвитком дисбактеріозу. Розвивається ряд серйозних захворювань печінки, жовчних шляхів, підшлункової залози, кишечника.

Мало того, міжнародним агентством по вивченню раку збудник опісторхозу віднесений до групи канцерогенів номер один для людини.

Лікування опісторхозу є складною проблемою. Перехворівши один раз, людина зберігає здатність до повторних заражень. Причому кожен подальший раз - набагато важчий попереднього.

Терапія здійснюється в три етапи. Підготовчий триває 10-14 днів. В цей час призначаються протиалергічні, жовчогінні, антибактеріальні, спазмолітичні, ферментативні препарати, пре- і пробіотики, фізіотерапевтичні процедури.

Далі йде етап специфічної хіміотерапії, яка проводиться тільки в стаціонарі. Останній етап - реабілітаційний.

Профілактика зараження опісторхозом Попередження заражень і особиста профілактика полягає в постійному і строгому дотриманні правил обробки риби сімейства коропових:

- варити її потрібно не менш як 15-20 хвилин з моменту закипання;

- смажити 20-25 хвилин дрібними шматками в розпластаному вигляді під шаром олії і обов`язково під кришкою;

- пироги з рибою випікати 50-55 хвилин, начинку закладати в один шар, в розпластаному вигляді, шкіркою вгору;

- солити непотрошену дрібну рибу (вага одного екземпляра до 50-65 г) не менш як 14 діб, велику - плітку, єльця, чебака (вага одного екземпляра 150-170 г) - не менш як 21 добу. Кількість солі береться з розрахунку 2 кг на 10 кг риби. Все це дозволяє досягти в тканинах риби згубної для личинок концентрації солі. Після вимочування рибу можна в`ялити (саме по собі в`ялення способом знешкодження не є);

- виморожувати при температурі -30 градусів і нижче протягом 48 годин з подальшим швидким розморожуванням в теплому приміщенні.

Теплові способи обробки - найнадійніші, і їм слід віддавати перевагу. Не забувайте після оброблення риби використане кухонне начиння обшпарити кип`ятком і вимити господарським милом.

Не рекомендується - Використовувати морозильні камери побутових холодильників для знешкодження навіть дрібної риби.

- Солити і в`ялити рибу сімейства коропових в домашніх умовах.

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